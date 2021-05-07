Невролог рассказал, из-за чего холодеют руки

Москва, 7 мая. Холодные руки всегда указывают на спазм сосудов, заявил врач-невролог Павел Хорошев. Другой причины быть не может.

К спазму сосудов, по словам врача, может привести понижение давления или прием лекарственных препаратов. Об этом Хорошев рассказал «Звезде».

«Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», — подчеркнул невролог.

Врач-невролог Александр Будик ранее предупредил о существовании некоторых видов головной боли, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем. Обойтись одним приемом анальгетиков в этом случае не получится.