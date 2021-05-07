Американские аналитики усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19

Вашингтон, 7 мая. Коронавирусная инфекция с начала пандемии унесла жизни почти семи миллионов человек, что больше официальных показателей смертности.

Такие данные приводит Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) США. Эксперты считают, что в общей сложности количество летальных исходов достигло 6,9 млн.

По официальной информации, количество смертей составляет 3,2 млн человек, а это вдвое меньше оценок IHME. Также отмечается, что эти данные учитывают только летальные исходы, непосредственно связанные с инфекцией. Аналитики не учитывали смерти из-за перегрузки системы здравоохранения.