Водитель намеренно врезался в толпу пешеходов в Техасе

Хьюстон, 7 мая. Автомобиль въехал в толпу пешеходов в городе Хьюстон, штат Техас.

В результате происшествия скончалась одна женщина, а несколько человек отделались травмами. Информацией делится вещательная корпорация ABC, ссылаясь на полицию.

Полиция округа Харрис утверждает, что водитель специально протаранил пешеходов. Сообщается, что он хотел скрыться, но через время вернулся на место происшествия, где и был взят под стражу. Пострадавших в аварии доставили в больницы.

В полиции добавили, что перед аварией состоялась драка, которая началась внутри ресторана и продолжилась уже на парковке. Выясняется, связан ли как-то водитель с участниками конфликта.

В другом штате, Миннесоте, полиция ведет переговоры с грабителями, которые взяли в заложники людей в отделении банка.