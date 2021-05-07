Газпром: жилые дома малой площади получат бесплатный газ в рамках газификации

Москва, 7 мая. Жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках газификации, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он сообщил, что жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. Газопровод будет прокладываться до границ земельного участка, далее за строительство сетей внутри будет оплачено самим потребителем.

Данная мера будет распространяться на потребителей. Речь идет о физических лицах, чей максимальный расход газа не превышает семи кубометров в час. Граница земельного участка не должна быть дальше, чем 200 метров от газораспределительной сети.

Подводка газа к границе участка для россиян должна быть бесплатной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию.