Полиция ведет переговоры с удерживающими заложников в банке грабителями в США

Миннесота, 7 мая. Полиция ведет переговоры с грабителями, которые взяли в заложники людей в отделении банка в американском штате Миннесота.

Неизвестные удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. По предварительным данным, заложниками стали сотрудники кредитной организации в момент ограбления. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на местных правоохранителей.

Информации о раненных или погибших не поступало. Представитель полиции сообщил о проведении переговоров, число заложников неизвестно. К расследованию происшествия подключилось ФБР.

Полицейский в штате Огайо застрелил темнокожую девушку Макайю Брайант. Происшествие уже привело к тому, что демонстранты собрались около полицейского управления города. Обстоятельства происшествия уточняются.