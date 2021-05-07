Волочкова анонсировала появление тайного возлюбленного на телевидении

Мале, 7 мая. Балерина Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам, пообещав им, что скоро они увидят ее тайного возлюбленного по имени Олег. Видео появилось в Сети.

Ролик снял бойфренд артистки, за кадром он комментировал действия балерины и призывал ее показать, как хорошо она плавает. Сама Волочкова раздавала указания и признавалась мужчине в любви.

Пара отдыхает на Мальдивах. По словам балерины, они уже чувствуют себя там как дома. Она также порадовалась, что вокруг почти никого нет, кроме красивых пейзажей.

«Скоро вы уже увидеть Олега по телевизору», — пообещала звезда балета.

В завершении видео Волочкова поплыла вдаль, а затем призвала бойфренда сделать селфи и выложить его «потом». Ранее в ее Instagram появилось фото, на котором она делает шпагат прямо на спине своего возлюбленного, а в подписи к посту объясняет, что он непубличный человек, поэтому его личность остается для поклонников тайной. Однако многие подписчики не верят балерине и в комментариях выразили сомнения по поводу существования Олега.

Волочкова ранее выложила фото с Мальдив, где она делает свой коронный шпагат у пальмы. Деревом балерина заменила себе балетный станок.