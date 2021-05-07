Бывший украинский чиновник назвал украинцев с паспортами РФ "недогражданами"

, 7 мая. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обозвал украинцев, которые имеют российские паспорта, «недогражданами».

Бывший чиновник утверждает, что эти паспорта лишены отметки о регистрации, что значит отсутствие некоторых прав «настоящих российских граждан» у владельцев таких документов.

Он утверждает, что обладатели таких документов не имеют права получения пенсии в России и не могут принимать участие в выборах любых уровней. Некоторое время назад Кремль сообщил, что этот фактор не мешает участию в выборах.

Президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 указ об упрощенной выдаче документов жителям Донбасса. Эта мера имеет гуманитарный характер.

Ранее сообщалось о действия в случае потери паспорта. Эксперт дал советы, что делать, куда обращаться и какие документы нужны для восстановления.