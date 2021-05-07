Психолог назвала причины тяги россиян к хвастовству

Москва, 7 мая. Русские люди иногда могут воспринимать нормальные проявления здоровой самооценки как хвастовство, заявила клинический психолог и психотерапевт Елена Дорош.

В беседе с «АиФ» специалист объяснила, почему люди любят хвастаться. При этом она подчеркнула, что позерство не нужно путать с адекватными представлениями о себе, которые в России могут воспринимать как хвастовство.

Проблемы начинаются, когда здоровая самооценка не сформирована. В таком случае люди либо склонны к самоуничижению, либо наоборот стараются выставить напоказ внешние атрибуты, чтобы создать иллюзию собственной ценности.

«Человек нуждается в том, чтобы его похвалили, дали почувствовать, что он хотя бы в чем-то молодец», — уточнила Дорош.

Хвастаясь, человек покрывает потребность в признании не взрослыми способами самореализации, а детскими, словно понарошку. В основе же такого поведения обычно лежит реакция родителей, которые в свое время слишком большое значение придавали внешним атрибутам, не ценя своего ребенка. Став взрослым, человек по привычке продолжает «создавать вокруг себя внешний флер».

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН назвала способ победить прокрастинацию. По словам специалиста, исследование показало, что около трети россиян признали за собой манеру откладывать выполнение важных дел. Однако не следует слишком сильно винить себя за такую привычку.

Проблемой прокрастинация становится тогда, когда человек страдает от привычки откладывать дела на потом. В этом случае не происходит расслабления нервной системы. Для решения этой проблемы первым делом нужно ее признать.