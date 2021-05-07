NI спрогнозировал исход боя «Арматы» с американским танком M1 «Абрамс»

Вашингтон, 7 мая. Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао спрогнозировал исход боя современного российского танка Т-14 «Армата» и его американского аналога M1 «Абрамс».

Специалист отметил, что определить явного победителя с точки зрения летальности в сравнении будет трудно, поскольку оба танка используют новейшие боеприпасы и броню с неизвестными возможностями. Тем не менее при создании самой современной модификации «Абрамса» M1A2 SEP v3 применялись развивающиеся по принципу преемственности технологии и конструкции. «Армата» почти полностью основана на новых технологиях и дизайне, говорится в опубликованном в журнале The National Interest (NI) материле.

Российский танк отличается беспилотной башней, что дает «Армате» уникальный набор недостатков и преимуществ. Танк имеет 125-мм гладкоствольную пушку, системы динамической и активной защиты. Беспилотная башня и отделенная от боеприпасов бронированная капсула для экипажа дает танкистам максимальный шанс на выживание. Но «Армата» оснащается только одним прицелом, а необитаемая башня плохо бронирована и, предположительно, уязвима.

Обновленный «Абрамс» получил улучшения в ключевых областях, многие из которых касаются взаимодействия на поле боя, повышения готовности и осведомленности экипажа в боевых условиях. Кроме того, танк оснастили позволяющим применять новейшие боеприпасы модулем Ammunition Datalink, улучшенным пакетом брони и тепловизионными прицелами наводчика и командира, которые планируют модернизировать до тепловизоров третьего поколения.

Гао отмечает, что M1A2 SEP v3 не меняет радикально способ ведения боя, в отличие от Т-14. В боевых условиях он, вероятно, будет иметь преимущество в обнаружении. Кроме того, «Абрамс» имеет газотурбинный двигатель, которые работает тише, чем «дизель» T-14. Но «Армата» легче и имеет лучшее соотношение мощности двигателя к весу машины.

С точки зрения защиты комплекс активной защиты «Афганит» превосходит аналогичный комплекс M1A2 SEP v3 Trophy, считает аналитик. Российский танк, вероятно, значительно более живучий, чем американский, уточняет Гао. В качестве недостатка российского танка специалист указал на уязвимость расположенного на необитаемой башне прицела наводчика.

Автор статьи считает, что на поле боя M1A2 SEP v3, скорее всего, первым обнаружит и выстрелит в «Армату». Активная защита российского танка сведет преимущество первого выстрела на нет и даст Т-14 возможность нанести ответный удар.

Ранее обозреватель канадского издания Hot Cars Аарон Спрей отмечал, что практически по всем важным характеристикам российский танк «Армата» превосходит американский «Абрамс». Эксперт назвал Т-14 совершенно новым танком, вобравшим в себя все самое лучшее из российской техники.