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Пользователи Twitter смогут поддержать любимые аккаунты с помощью Tip Jar

Технологии
Пользователи Twitter смогут поддержать любимые аккаунты с помощью Tip Jar
pixabay.com

Сан-Франциско, 7 мая. Соцсеть Twitter предложила пользователям новую функцию Tip Jar, которая позволяет юзерам финансово поддержать любимые аккаунты.

Работать нововведение будет в приложениях на ОС Android и iOS. Чтобы использовать функцию, следует нажать на недавно возникшую иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем пользователя.

Люди, которые не хотят принимать пожертвования, могут отключить Tip Jar. Оплату можно произвести с помощью широкого списка вариантов, в числе которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp. Все англоязычные пользователи Twitter уже имеют возможность отправлять деньги, но вот принимать их пока что могут только некоторые пользователи, а также журналисты, эксперты и НКО.

Некоторое неудобство заключается в том, что доступ к Tip Jar можно получить только при переходе в сам профиль пользователя. То есть наградить страничку за интересный твит не так удобно, как, например, лайкнуть его. Однако Twitter собирается в скором времени улучшить систему, сделав ее удобнее.

Ранее стало известно, что Twitter могут оштрафовать на 24 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. На рассмотрение поступили шесть протоколов в отношении американской компании.

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