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Банки опровергли прогнозы о проблемах с ипотекой в России

Общество
Банки опровергли прогнозы о проблемах с ипотекой в России
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 7 мая. Представители банков «Райффайзенбанка» и «Росбанка» опровергли прогнозы аналитиков о проблемах с ипотекой в будущем.

Ранее ряд экономических экспертов предположили, что повышение ключевой ставки до 5% вызовет рост ставок по ипотеке летом до 8-8,5%, что вместе с ростом цен на жилье приведет к снижению одобряемости кредитов. О перегреве на рынке ипотеки и снижении качества ипотечных кредитов говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В комментарии для издания «Слово и Дело» представители российских банков опровергли опасения аналитиков.

Заместитель руководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин отметил, что рост ключевой ставки скорее может привести к снижению средней суммы ипотечного кредита при одобрении. Представители «Райффайзенбанка» подчеркнули, что в ближайшее время снижения числа одобренных заявок на ипотеку не ожидается.

Ранее сообщалось, что ипотечное кредитование для долевого строительства в России в январе-марте 2021 года выросло на 49,5% относительно аналогичного периода 2020 года. Показатель за указанный период составил 386,1 млрд рублей.

россия ипотека жилье
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