Астронавт НАСА не увидела сильных различий в полетах на «Союзе» и Crew Dragon

Вашингтон, 7 мая. Различия во время полетов на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon существуют, но они не слишком существенные.

Сравнив полеты на двух различных кораблях, астронавт Шэннон Уолкер пришла к выводу, что на каждом из них разный уровень перегрузки. Она отметила, что он не хуже и не лучше, а просто разный, как и на этапе возвращения на Землю. Об этом астронавт НАСА рассказала на пресс-конференции.

По словам Уолкер, в корабле Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе». Она также рассказала, что приземление капсулы российского «Союза» было немного не таким мягким, как посадка Crew Dragon. Уолкер совершала полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.

Космические корабли компании предпринимателя Илона Маска Starship отправятся с космонавтами на Луну в 2024 году. КОмпания Маска подписала контракт с НАСА дял проведения лунной программы, которая получила название «Артемида».