Проект о роли искусства в победе ВОВ запускается в соцсетях

Москва, 7 мая. Постпредства РФ и других стран СНГ при ООН вместе с Музеем Победы запускают проект о роли искусства в победе в Великой Отечественной войне.

Проект запускается в Twitter и Facebook по случаю 9 Мая. Об этом рассказал пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский.

«Сегодня постпредства стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы в Москве при информподдержке Службы новостей и ресурсов ООН в соцсетях на русском языке запускают проект «Искусство Победы» по случаю 9 Мая», — заявил он.

В течение нескольких дней до 9 мая будут рассказаны истории об укреплении патриотизма и воли к победе на фронте и в тылу советскими писателями, художниками, поэтами, театральными и музыкальными коллективами. Подписчикам предоставится возможность посмотреть архивные фото и видеоматериалы.

С момента победы минуло уже 76 лет. Каждое из трех послевоенных поколений привносило в искусство свое восприятие войны. Учитывая это, ФАН подобрал десять главных фильмов о Великой Отечественной, снятых в разные исторические периоды СССР и России.