Скончался лучший нападающий «Ротора» в чемпионатах СССР Александр Гузенко

Волгоград, 7 мая. Знаменитый в прошлом форвард Александр Гузенко умер на 70-м году жизни.

Официальный сайт «Ротора» сообщил о смерти своего лучшего бомбардира в чемпионатах СССР Александра Гузенко.

Футболист родился и вырос в Сталинграде. Он являлся воспитанником спортивного клуба «Родина» и группы подготовки команды «Трактор». Гузенко окончил институт физической культуры в Волгограде. Играл за «Трактор», «Сталь», «Баррикады» и «Ротор». Нападающих выходил на поле в формах волгоградских команд больше 400 раз. В этих матчах он забил более 150 мячей. Форварду в 1986 стал Мастером спорта СССР.

Ушел из жизни Александр Гузенко...https://t.co/64iAATvm9R



Спортивный клуб «Ротор» выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича.



Вечная память... pic.twitter.com/s2pEDq3ivN — CК «Ротор» (@RotorOfficial) May 6, 2021

Ранее сообщалось о смерти спортивного комментатора Леонида Генусова. Он скончался на 63-м году жизни.