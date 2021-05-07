Мэрия Минска отказала в проведении шествия «Бессмертного полка»

Минск, 7 мая. Мэрия Минска отказала нескольким организациям в проведении отдельного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Левопатриотические объединения Белоруссии сообщают, что в ответ на обращение с просьбой разрешить шествие, власти предложили активистам принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом.

Заявители на проведение мероприятия пригласили желающих принять участие в церемонии возложения цветов. Проходить оно будет 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13:00 с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Накануне стало известно, что долее 5000 жителей Крыма будут участвовать в онлайн-акции «Бессмертный полк». Онлайн-трансляция состоится 9 мая.