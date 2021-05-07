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Украина призвала США повлиять на Россию для выполнения Минских соглашений

Политика
Украина призвала США повлиять на Россию для выполнения Минских соглашений
Global Look Press  /  Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS.com

Киев, 7 мая. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев призвал Вашингтон «мотивировать» Москву на выполнение обязательств минских соглашений по Донбассу.

Кулеба сообщил, когда давал комментарий по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена, что Киев ждет от Вашингтона действий, которые заставят Россию выполнить Минские соглашения по Донбассу.

«Мы обсудили с государственным секретарем, как США могут мотивировать Россию выполнять обязательства по «Минску» и не наращивать агрессию», — поделился министр иностранных дел Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что Блинкен обещал ему, что США займутся этим вопросом.

Ранее сообщалось о желании Киева видеть полноценную базу НАТО в Мариуполе. Украине необходим проход иностранных судов.

украина россия сша минские соглашения энтони блинкен дмитрий кулеба минский договор
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