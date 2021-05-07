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Это все бутафория: Лоза оправдал Дину Саеву, поздравлявшую ветеранов за деньги

Шоу-бизнес
Это все бутафория: Лоза оправдал Дину Саеву, поздравлявшую ветеранов за деньги
Pr Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 7 мая. Поздравление ветеранов в TikTok не имеет ни малейшего смысла, поскольку пенсионеры не смотрят эти ролики, заявил музыкант Юрий Лоза.

Звезда TikTok Дина Саева стала героиней скандала после своего интервью Ксении Собчак. Девушка сообщила, что однажды ей заплатили 200 тыс. рублей за поздравление ветеранов в ее блоге с Днем Победы. Гонорар, который получила тиктокерша за обращение к прошедшим войну старикам, был для Саевой, по ее словам, «копейками».

Слова «королевы TikTok» вызвали массу критики. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не скрывали своего возмущения. Однако Лоза в беседе с Пятым каналом отметил, что корни проблемы стоит искать не в самой Саевой, а в тех, кто дал блогеру денег на «поздравление» ветеранов в соцсети. Он подчеркнул, что ветераны не смотрят TikTok.

«Тогда кого она поздравляла? Как можно поздравлять ветеранов за деньги или без денег, если они не смотрят TikTok? Они и понятия не имеют, что это такое. Поэтому это все какая-то бутафория. Если хотите поздравить ветеранов, то сделайте это так, чтобы они увидели это поздравление. Поздравьте их по телевидению, лично, напишите им, но они не будут смотреть TikTok. Поэтому все эти поздравления не имеют ни малейшего смысла ни за деньги, ни без них», — подчеркнул музыкант.

Ранее Саеву жестко раскритиковали в Сети за то, что она не смогла ответить Собчак, кто такие Эдита Пьеха, Игорь Крутой, Никита Михалков, а также перепутала актрису Чулпан Хаматову с поэтессой Анной Ахматовой.

За девушку вступилась блогер Лена Миро. Она подчеркнула, что «20-летняя девчонка» не обязана знать членов семьи Пьеха. Молодое поколение, по ее словам, «не смотрит ящик», а значит значительно свободнее.

лоза соцсети tiktok Дина Саева Саева
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