Токсиколог рассказал об особенностях борьбы с постковидным синдромом

Москва, 7 мая. Переболевшие COVID-19 часто сталкиваются с постковидным синдромом. Как с ним бороться, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.

Различные симптомы, не связанные с наличием вируса в организме, остаются, по словам врача, у 25-70% пациентов, перенесших COVID-19. В их число входят дефицит энергии и быстрая утомляемость.

Восстанавливаться после этой болезни токсиколог посоветовал постепенно. Не следует формировать ситуацию и возвращаться к прежним физическим нагрузкам.

«То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум три километра», — подчеркнул Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Врач также порекомендовал простое упражнение для восстановления пораженных коронавирусом легких. Нужно найти любой прямоугольный предмет и пробегать по его периметру глазами. На короткой части прямоугольника следует делать вдох, а на длинной — выдох.

О симптомах постковидного синдрома ранее рассказал кардиолог Симон Мацкеплишвили. У кого-то, по его словам, наблюдаются нарушения сна. Кто-то страдает от мышечных и головных болей.