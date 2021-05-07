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Блинкен назвал переговоры с Зеленскими эффективными

  /   Обновлено: 07 мая 2021 03:25
Политика
Блинкен назвал переговоры с Зеленскими эффективными
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Вашингтон, 7 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что на переговорах обсуждались «те угрозы, которые наблюдаются со стороны России». Стороны наблюдают за этим «очень тщательно», заявил он.

Госсекретарь США ранее не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT. По его словам, речь идет о «разумных вариантах».

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