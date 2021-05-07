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Аналитик NI рассказал, почему Россия не отказалась от танка Т-80

Армия
Аналитик NI рассказал, почему Россия не отказалась от танка Т-80
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 7 мая. Аналитик The National Interest, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао рассказал, почему Россия до сих пор не отказалась от модернизации танка Т-80.

Эксперт напомнил, что, несмотря на экономические трудности 1990-х годов, российские военные не отказались от Т-80, и танк продолжает обновляться до современных стандартов. Причина, по его мнению, заключается в том, что из-за газотурбинного двигателя на севере Т-80 чувствует себя лучше, чем другие танки.

При температуре -30 градусов по Цельсию боевая машина может быть запущена за минуту. В тех же условиях работающие на дизельном топливе танки запускаются примерно за 45 минут. Кроме того, по данным американского специалиста, в суровых климатических условиях Т-80 более комфортны и теплее для экипажа, чем другие танки.

Автор NI отмечает, что в СССР и России предпринимались неоднократные попытки модернизации Т-80. Но единственной дошедшей до серийного производства глубоко модернизированной версией стал Т-80УА, который получил обновленную систему управления огнем и возможность применять более современные снаряды.

Некоторое время считалось, что у Т-80 нет будущего в России. Но в 2017 году была представлена глубокая модернизация версия танка Т-80БВМ - Т-80БВ. Боевая машина получила модульный комплекс динамической защиты «Реликт», стандартный тепловизионный прицел «Сосна-У» и улучшенное шасси.

В результате, Т-80БВ был доведен до уровня Т-72Б3 и даже превзошел его в некоторых аспектах, отмечает Гао. В качестве свидетельства превосходных характеристик танка он напомнил, что Т-80БВМ был отнесен к элитной 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Автор подчеркивает, что Минобороны России также рассматривает возможность модернизации версии танка Т-80УЭ1. Поэтому сообщения об устаревании Т-80 могут быть сильно преувеличены, заключает аналитик.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о передаче модернизированных танков Т-80БВМ бойцам мотострелкового соединения Восточного военного округа. Несколько десятков отечественных боевых машин привезли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона.

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