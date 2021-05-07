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Муж пропавшей Instagram-блогерши из Екатеринбурга сознался в ее убийстве

Происшествия
Муж пропавшей Instagram-блогерши из Екатеринбурга сознался в ее убийстве
vk.com  /  Управление Росгвардии по Псковской области

Екатеринбург, 7 мая. Популярную Instagram-блогершу и модель Кристину Журавлеву нашли мертвой через месяц после пропажи в лесополосе за городом.

Девушка пропала месяц назад — 5 апреля. Несмотря на свою популярность в Instagram, близких друзей у нее не было. За это время даже муж Дмитрий никуда не обратился с просьбой найти жену. Он оставался спокоен и заявил, что Кристина ушла после семейной ссоры. Якобы «захотела скрыться от всех и специально делает так, чтоб ее никто не нашел».

Во второй половине апреля подписчики Журавлевой забили тревогу. Ее возлюбленному пришлось обратиться в правоохранительные органы, после чего его сразу задержали. Оказалось, что в отдел Дмитрий пришел после употребления наркотиков. Он отсидел две недели административного ареста и был отпущен.

В среду, 5 мая, стало известно, что девушку нашли мертвой в лесополосе за городом. Главным подозреваемым оставался муж погибшей. По данным источника журнала StarHit, в ходе следственных действий Дмитрий сознался в убийстве жены.

Ранее сообщалось, что судебно-медицинские эксперты обнаружили на трупе блогера следы насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

екатеринбург убийство полиция инстаграм
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