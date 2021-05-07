Послу ЕС в Британии дали дипломатический статус: соцсети разгневаны

Лондон, 7 мая. Власти Соединенного Королевства дали послу Евросоюза дипломатический статус, хотя МИД Великобритании были против. Однако этим решением остались недовольны и сами британцы.

Пользователи Twitter не оценили, что представить ЕС теперь получит полный иммунитет и его нельзя будет заключить под стражу из-за его преступлений. Они считают, что никто не должен быть выше закона. Об этом сообщает Regnum.

«С каких пор Евросоюз стал страной? Во что, черт возьми, Борис Джонсон играет с Евросоюзом», — отметил @GetUs.

С ним согласился и еще один комментатор. Он считает, что посол ЕС не представляет интересы государств. Можно просмотреть лист ООН, и там не будет «Объединенных Штатов Европы».

«ЕС — не страна, но они пытаются вести себя так, будто они ей являются. Это причина Brexit. Каждая страна, извините, я должен сказать государство, в Евросоюзе, потеряет суверенитет. Премьер-министры и президенты станут губернаторами и преклонят колено перед президентом Европейского союза», — считает @GAZZZ73.

Еще один пользователь не понимает, зачем нужна это должность, когда уже работают 27 послов из стран, входящих в состав Евросоюза. По его мнению, это еще одна ненужная работа, которая будет оплачиваться из европейской казны.

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