Подросток попал под машину скорой помощи в Твери

Тверь, 7 мая. Четырнадцатилетний подросток попал под колеса машины «скорой» в Твери.

Инцидент произошел в четверг вечером по адресу: улица Лермонтова, дом 95. Машина скорой помощи ехала на вызов из Пролетарского района в сторону Октябрьского проспекта.

Спецавтомобиль двигался по встречной полосе с включенными световыми и звуковыми сигналами Подросток в этот момент перебегал дорогу, пока другие машины остановились на светофоре.

Пострадавший несовершеннолетний доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По данным местных СМИ, медики зафиксировали у подростка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также подозрение на перелом костей таза.

Накануне две иномарки столкнулись под Тверью из-за вышедшего на дорогу лося. Авария произошла на 16 километре трассы Тверь — Ржев.