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Японцы хотят найти замену капитализму в марксизме

Общество
Японцы хотят найти замену капитализму в марксизме
Федеральное агентство новостей

Токио, 7 мая. Чуть более двух столетий назад родился основатель научного коммунизма Карл Маркс. Однако в Японии о нем, оказывается, помнят. Идеи немецкого ученого становятся интересны японцам.

Крупнейшее информационное агентство Японии Киодо Цусин отмечает, что учения немецкого философа находят новых последователей среди молодых жителей Страны восходящего Солнца. Об этом сообщает Regnum.

«Поскольку глобальная проблема изменения климата нарастает, а пандемия коронавируса усиливает экономическое неравенство, Карл Маркс, указавший на противоречия и ограничения капитализма, приобретает в Японии новых поклонников, особенно среди молодежи», — пишут в Киодо Цусин.

Во многом такой ажиотаж связан с работой адъюнкт-профессора муниципального университета города Осака Кохэй Сайто. Он переосмыслил тезис, который Маркс изложил в своей книге «Капитал». Он утверждает, что устойчивое развитие, о котором объявляли в ООН, при современном капитализме невозможно. Это все равно, что пытаться «нарисовать круглый треугольник».

«Многие люди заметили противоречия капитализма, когда увидели, что только социально уязвимые люди борются во время пандемии коронавируса», — заявил Сайто в интервью для Киодо Цусин.

Конечно, нельзя считать, что идеи японского автора «завладели» Японией, но они вызвали немалый интерес у общества. Например, одна из крупных сетей магазинов Maruzen в одном из районов Токио открыла специальные разделы, которые называются «Возрождение Маркса».

Ранее Федеральное агентство новостей вспомнило главные достижения немецкого ученого Карла Маркса.

япония марксизм маркс
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