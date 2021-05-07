Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 03:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Шоу-бизнес
Волочкова анонсировала появление тайного возлюбленного на телевидении
03:43
Политика
Бывший украинский чиновник назвал украинцев с паспортами РФ "недогражданами"
03:42
Общество
Психолог назвала причины тяги россиян к хвастовству
03:35
Армия
NI спрогнозировал исход боя «Арматы» с американским танком M1 «Абрамс»
03:28
Технологии
Пользователи Twitter смогут поддержать любимые аккаунты с помощью Tip Jar
03:26
Общество
Банки опровергли прогнозы о проблемах с ипотекой в России
03:23
Общество
Астронавт НАСА не увидела сильных различий в полетах на «Союзе» и Crew Dragon
03:20
Общество
Проект о роли искусства в победе ВОВ запускается в соцсетях
03:09
Спорт
Скончался лучший нападающий «Ротора» в чемпионатах СССР Александр Гузенко
03:08
Общество
Мэрия Минска отказала в проведении шествия «Бессмертного полка»
03:07
Политика
Украина призвала США повлиять на Россию для выполнения Минских соглашений
03:05
Шоу-бизнес
Это все бутафория: Лоза оправдал Дину Саеву, поздравлявшую ветеранов за деньги
03:00
Общество
Маркетолог Григорьев назвал главную проблему компании Apple
03:00
Общество
Психолог Абравитова объяснила роль лени в эволюции людей
02:58
Общество
Токсиколог рассказал об особенностях борьбы с постковидным синдромом
02:54
Политика
Блинкен назвал переговоры с Зеленскими эффективными
02:47
Армия
Аналитик NI рассказал, почему Россия не отказалась от танка Т-80
02:46
Происшествия
Муж пропавшей Instagram-блогерши из Екатеринбурга сознался в ее убийстве
02:45
Общество
Послу ЕС в Британии дали дипломатический статус: соцсети разгневаны
02:43
Происшествия
Подросток попал под машину скорой помощи в Твери
Все новости
Наверх

Мертвые души: как уберечь аккаунт покойного родственника в соцсети от мошенников

  /   Обновлено: 07 мая 2021 02:54
Технологии
Мертвые души: как уберечь аккаунт покойного родственника в соцсети от мошенников
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 7 мая. Заброшенные аккаунты в соцсетях после смерти их владельца могут стать орудием хакеров и мошенников.

Согласно российским законам, все фотографии и посты в социальных сетях, электронные письма и даже криптовалюта являются объектом авторского права и переходят по наследству в случае смерти своего обладателя ближайшим родственникам. Однако пока в России складывается ситуация, когда об аккаунтах погибших родственников мало кто задумывается, и страницы оказываются без присмотра.

Охота на мертвые души

Как сообщает «РГ», мошенники охотятся на страницы в соцсетях, чей владелец не заходил на них уже более года, и где нет соболезнований или некролога. Взломав страницу, они меняют фотографию, сочиняют легенду и, в лучшем случае, используют аккаунт для массовых рассылок.

Если на странице в соцсети есть некролог или записи с соболезнованиями, злоумышленники могут вычислить круг общения покойного, жизненную ситуацию его близких. И, перехватив доступ к странице, начать, например, сбор средств якобы на помощь семье.

Фотографии скончавшихся пользователей, а также их личные данные очень часто мошенники используют и для «благотворительных» сборов. Особенно если это касается детей.

Мертвые души: как уберечь аккаунт покойного родственника в соцсети от мошенников
pixabay.com  / tookapic

Как защитить информацию в Сети

Пользователь может назначить поверенного, который будет иметь право распоряжаться его цифровыми активами. Этот пункт можно прописать в стандартном завещании или в специальном документе и заверить у нотариуса.

Эксперты также советуют пользоваться диспетчером паролей и не ставить одинаковые пароли на разных платформах. Наследникам можно будет передать код от диспетчера, например, через банковскую ячейку, упомянутую в завещании.

Можно также заранее наметить порядок действий наследников относительно аккаунтов в социальных сетях. К примеру, в Facebook можно удалить страницу или сделать ее мемориальной. Во «ВКонтакте» родственники должны отправить в техподдержку фото свидетельства о смерти и тогда можно будет попросить удалить или законсервировать аккаунт. Такая же система действует в «Одноклассниках».

Действенным способом защиты данных станет также проставление водяных знаков на все файлы, которые вы загружаете в Сеть.

вконтакте интернет соцсети одноклассники наследство
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 96137 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 84748 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 53910 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 41151 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 38508 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Все новости / Технологии / Мертвые души: как уберечь аккаунт покойного родственника в соцсети от мошенников
Рейтинг@Mail.ru