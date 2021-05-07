Мертвые души: как уберечь аккаунт покойного родственника в соцсети от мошенников

Москва, 7 мая. Заброшенные аккаунты в соцсетях после смерти их владельца могут стать орудием хакеров и мошенников.

Согласно российским законам, все фотографии и посты в социальных сетях, электронные письма и даже криптовалюта являются объектом авторского права и переходят по наследству в случае смерти своего обладателя ближайшим родственникам. Однако пока в России складывается ситуация, когда об аккаунтах погибших родственников мало кто задумывается, и страницы оказываются без присмотра.

Охота на мертвые души

Как сообщает «РГ», мошенники охотятся на страницы в соцсетях, чей владелец не заходил на них уже более года, и где нет соболезнований или некролога. Взломав страницу, они меняют фотографию, сочиняют легенду и, в лучшем случае, используют аккаунт для массовых рассылок.

Если на странице в соцсети есть некролог или записи с соболезнованиями, злоумышленники могут вычислить круг общения покойного, жизненную ситуацию его близких. И, перехватив доступ к странице, начать, например, сбор средств якобы на помощь семье.

Фотографии скончавшихся пользователей, а также их личные данные очень часто мошенники используют и для «благотворительных» сборов. Особенно если это касается детей.

pixabay.com / tookapic

Как защитить информацию в Сети

Пользователь может назначить поверенного, который будет иметь право распоряжаться его цифровыми активами. Этот пункт можно прописать в стандартном завещании или в специальном документе и заверить у нотариуса.

Эксперты также советуют пользоваться диспетчером паролей и не ставить одинаковые пароли на разных платформах. Наследникам можно будет передать код от диспетчера, например, через банковскую ячейку, упомянутую в завещании.

Можно также заранее наметить порядок действий наследников относительно аккаунтов в социальных сетях. К примеру, в Facebook можно удалить страницу или сделать ее мемориальной. Во «ВКонтакте» родственники должны отправить в техподдержку фото свидетельства о смерти и тогда можно будет попросить удалить или законсервировать аккаунт. Такая же система действует в «Одноклассниках».

Действенным способом защиты данных станет также проставление водяных знаков на все файлы, которые вы загружаете в Сеть.