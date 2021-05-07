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На 81-м году жизни скончался актер и режиссер Олег Зорин

Происшествия
На 81-м году жизни скончался актер и режиссер Олег Зорин
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 мая. Директор Академического театра имени Ленсовета Валерий Градковский сообщил о смерти актера и режиссера Олега Зорина.

Зорин скончался на 81-м году жизни утром, 6 мая. Он принимал активное участие в жизни театра до последнего дня. Режиссер также преподавал актерское мастерство, а его многие ученики стали известными артистами, сказал Граковский. Дата и место прощания станут известны позже.

Зрители знали Зорина по его ролям в спектаклях «Жестокость», «Фредерик, или Бульвар преступлений» и «Человек и джентльмен». В театре он трудился над постановками по Довлатову и Пушкину. Больше 30 лет актер преподавал в Российском государственном институте сценических искусств.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров ранее умер на 76-м году жизни.

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