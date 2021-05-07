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При пожаре в частном доме под Тверью заживо сгорели три человека

Происшествия
При пожаре в частном доме под Тверью заживо сгорели три человека
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Тверь, 7 мая. В частном доме в Тверской области в Кимрах на улице 40 лет Октября произошел пожар. Заживо сгорели три человека.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двух женщин 89 и 58 лет и одного мужчины 63 лет. Следователи в Кимрах проводят проверку.

МЧС сообщает, что пожар произошел в частном доме. При тушении возгорания были задействованы 36 человек из шести пожарных частей. Также было задействовано семь единиц техники. За 30 минут было ликвидировано открытое горение, затем был полностью потушен и пожар.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, побеседовали с очевидцами и установили личности погибших. Для выяснения причин пожара и гибели людей были назначены экспертизы.

Ранее сообщалось о пожаре в Туле. Один человек погиб, еще десять были эвакуированы.

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