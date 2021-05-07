Москва, 7 мая. Владимир Путин впервые вступил в должность президента России 21 год назад, на пост главы государства он избирался в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, окончил юридический факультет, работал в КГБ с 1975 года. С 1990 года занимал должность в Ленинградском госуниверситете, трудился в мэрии Ленинграда и Санкт-Петербурга. В 1998 году был назначен директором Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В новогоднем обращении в конце 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил об уходе в отставку. Обязанности главы государства до выборов были возложены на возглавлявшего правительство Путина. Главой государства он впервые был выбран 26 марта 2000 года, 7 мая того же года Путин впервые вступил в должность президента России.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что Путин любит волейбол. По его словам, президент интересуется этим видом спорта, разбирается в нем на профессиональном уровне и смотрит матчи.