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Псаки рассказала о планах уволиться из Белого дома

Общество
Псаки рассказала о планах уволиться из Белого дома
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 7 мая. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о планах покинуть свой пост в 2020 году.

Псаки для подкаста CNN дала интервью ведущему Дэвиду Аксельроду. Она заявила, что при обсуждении ее назначения на переходный период речь шла о сроке около года.

«Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год», — заявила она.

Байден объявил о выборе Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в ноябре прошлого года. После назначения она заявляла, что намерена восстановить доверие к Белому дому.

Накануне Псаки рассказала, кто управляет Соединенными Штатами от лица Джо Байдена. По ее словам, глава Белого дома нередко консультируется с экс-президентом США Бараком Обамой.

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