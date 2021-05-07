Назван способ обезопасить переписки в WhatsApp от нежелательных читателей

Москва, 7 мая. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как узнать, кто читает сообщения в WhatsApp, кроме владельца аккаунта.

Специалист советует открыть программу в смартфоне и в меню выбрать пункт WhatsApp Web, чтобы увидеть все подключенные к аккаунту устройства. После этого можно нажать «Выйти со всех устройств» и завершить все сеансы авторизации.

«Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз», — сообщила агентству «Прайм» эксперт.

Если после входа в WhatsApp Web не осталось никаких устройств, а на экране появился сканер QR-кода, значит смартфон в руках пользователя остался единственным авторизованным в его профиле. Авторизоваться на другом устройстве можно с помощью этого сканера, подчеркнула Ильичева.

Ранее сообщалось, что часть пользователей WhatsApp, которые в течение месяца не примут новые правила, смогут пользоваться мессенджером лишь в ограниченном режиме. Для достаточного времени для ознакомления с изменениями срок принятия новых соглашений продлен до 15 мая.