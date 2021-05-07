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Стрелком в школе в Айдахо оказалась ученица шестого класса

  /   Обновлено: 07 мая 2021 02:00
Политика
Стрелком в школе в Айдахо оказалась ученица шестого класса
pixabay.com/PD

Вашингтон, 7 мая. Стрелком в школе штата Айдахо, где были ранены три человека, оказалась ученица шестого класса. Учительница обезоружила и задержала девочку.

Инцидент произошел в средней школе Ригби. Стрелка удалось задержать, угрозы для учащихся нет. Три человека, получившие ранения, были доставлены в больницу.

Всех детей эвакуировали из школы, для их доставки домой были организованы автобусы. Обстоятельства и причины произошедшего пока неизвестны, их устанавливает полиция.

Обвиняемый в убийстве афроамериканец прикрывался четырехмесячным сыном во время перестрелки с полицией в городе Бейкер. Ребенок умер в больнице.

сша стрельба айдахо
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