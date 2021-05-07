Бизнес-эксперт Компан рассказал о финансовой безграмотности украинцев

Киев, 7 мая. Граждане Украины не думают об обеспеченном будущем. Вместо этого они делают сомнительные покупки и вкладывают средства туда, где не смогут заработать.

Из-за пандемии украинцы чувствуют страх и неопределенность, что заставило их иначе смотреть на собственные финансы. На Украине не ведут статистику на эту тему. Однако автор предложил посмотреть на опросы американцев, ведь их потребности во многом схожи с теми, что испытывают и другие люди. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Так, что же американцы? Они так испугались пандемии и карантина, что из нескольких тысяч опрошенных Американской ассоциацией финансового планирования две трети признали, что решили создать личный «фонд чрезвычайных ситуаций»», — отмечает преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Опросы граждан США показали, что 56% из них решили создать личный пенсионный план, еще 45% начали вести семейный бюджет. При этом 44% респондентов думают о написании завещания, а 30%, возможно, наймут личного финансового советника.

«А украинцы? Очень похоже, что природная хитрость и вера в собственное бессмертие по-прежнему побеждают здравый смысл», — отметил журналист.

По его мнению, украинцы пытаются обмануть время и неправильно распоряжаются с финансами. Они активно заводят валютные счета, на которых деньги лежат мертвым грузом и не приносят прибыли. Многие граждане Украины злоупотребляют потребительскими кредитами с высокими процентными ставками. Особенно это касается тех, кто берет в долг ради покупки дорогих смартфонов, а по итогу выплачивают банкам немалые комиссии.

Автор считает, что лишь малая часть украинцев выходит на международные рынки инвестиций и пытаются вложить деньги так, чтобы они стали приносить доход. Однако этим, как правило, интересуются и так обеспеченные люди.

«В Америке пандемия заставила людей понять, что человеческая судьба — достаточно хрупкая вещь. Мы же, судя по всему, все еще в раздумьях. Даже несмотря на то, что у нас кроме пандемии, и других проблем целый ворох имеется», — резюмировал Компан.

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