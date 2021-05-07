Центробанк назвал основные преимущества цифрового рубля

Москва, 7 мая. Центробанк назвал преимущества использования цифрового рубля в годовом отчете за 2020 год, размещенном на сайте регулятора.

Банк России опубликовал доклад «Цифровой рубль», который стал темой для широкого обсуждения с экспертами, участниками рынка и представителями заинтересованных министерств и ведомств. В качестве целевой модели реализации проекта по результатам обсуждения выбрана двухуровневая розничная модель. При ней цифровой рубль эмитируется Центробанком РФ и является его обязательством. Финансовые организации открывают кошельки в цифровых рублях для клиентов и проводят операции по ним.

Регулятор отметил, что цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями, но будет обладать своими преимуществами. Он позволит бизнесу и гражданам иметь доступ к цифровому кошельку через финансовую организацию, клиентами которой они являются, и обеспечит расчеты без доступа к интернету.

В ЦБ отметили, что реализация проекта приведет к улучшению условий обслуживания клиентов, расширению линейки инновационных продуктов и повышению конкуренцию на финансовом рынке.

Ранее сенатор Анатолий Артамонов заявил, что возможность расплачиваться с помощью цифрового рубля без доступа к интернету может появиться у россиян. Он отметил, что для цифрового рубля потребуется создание дополнительной платежной инфраструктуры, которая должна быть надежной и удобной.