Зидан может разорвать контракт с мадридским «Реалом» в конце сезона

Мадрид, 7 мая. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщили игроки испанского футбольного клуба.

Контракт Зидана с «Реалом» действует до 2022 года. Тренер, по словам футболистов, «устал» подчиняться распорядку дня, введенному в клубе примерно год назад из-за пандемии коронавируса. Наставнику на протяжении последних 12 месяцев приходиться проводить подготовку к матчам на расстоянии от игроков.

Руководство «Реала», по данным портала goal.com, уже подыскивает Зидану замену. Возглавить мадридскую команду может Рауль или Йоахим Лев.

Мадридский «Реал» недавно вылетел из Лиги чемпионов. В полуфинале подопечные Зидана проиграли английскому «Челси».