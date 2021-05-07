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Зидан может разорвать контракт с мадридским «Реалом» в конце сезона

Спорт
Зидан может разорвать контракт с мадридским «Реалом» в конце сезона
pixabay.com

Мадрид, 7 мая. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщили игроки испанского футбольного клуба.

Контракт Зидана с «Реалом» действует до 2022 года. Тренер, по словам футболистов, «устал» подчиняться распорядку дня, введенному в клубе примерно год назад из-за пандемии коронавируса. Наставнику на протяжении последних 12 месяцев приходиться проводить подготовку к матчам на расстоянии от игроков.

Руководство «Реала», по данным портала goal.com, уже подыскивает Зидану замену. Возглавить мадридскую команду может Рауль или Йоахим Лев.

Мадридский «Реал» недавно вылетел из Лиги чемпионов. В полуфинале подопечные Зидана проиграли английскому «Челси».

футбол зидан реал
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