Глава МИД Румынии рассказал о «превращении» Черного моря в озеро НАТО

Бухарест, 7 мая. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море частично «превратилось в озеро» НАТО.

С заявлением чиновник выступил, отвечая на вопрос о том, как Североатлантический альянс может помешать превращению Черного моря в «русское».

«Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», — отметил Ауреску.

Министр подчеркнул, что Бухарест обеспокоен передислокацией войск, а также «демонстрацией силы в регионе». Он назвал безопасность в этом районе «неотъемлемой частью безопасности» Североатлантического альянса.

Ранее пресс-служба шестого флота американских ВМС сообщила, что корабли береговой охраны Военно-морских сил США провели ряд совместных учений с Грузией в акватории Черного моря. Российский Национальный центр управления обороной также заявил о заходе сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США в Черное море, при этом отметив, что Черноморский флот РФ ведет за ним наблюдение.