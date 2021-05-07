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Таллинская скорая помощь расторгнет договор с непривитыми от коронавируса работниками

Общество
Таллинская скорая помощь расторгнет договор с непривитыми от коронавируса работниками
Невские Новости  /  Анна Карпова

Таллин, 7 мая. Скорая помощь в столице Эстонии расторгнет договоры с медицинскими работниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил главврач Рауль Адлас.

По словам врача, к середине последнего весеннего месяца все трудящиеся, от санитарных работников до врачей, обязаны предъявить в отдел кадров паспорт вакцинации от COVID-19. В случае отказа им придется оставить рабочее место. Решение уже одобрено Трудовой инспекцией.

«В условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них. Единственная возможность обеспечить безопасность — это вакцинация», — прокомментировал Адлас в эфире эстонской телерадиокомпании ERR.

Согласно сведениям главного врача скорой помощи, на сегодняшний день всего 8% персонала Таллинской скорой не привиты от COVID-19. Он также отметил, что больше всего не хотят проходить вакцинацию молодые сотрудники и особенно женщины, сомневающиеся в безопасности вакцины. По мнению работников трудовой инспекции, решение является юридически оправданным.

Ранее ФАН сообщал, почему россияне не торопятся прививаться. По словам депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Александра Егорова, на замедление темпа вакцинации влияет мощная антипрививочная пропаганда.

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