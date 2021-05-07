Украинский политолог оценил заявление Белого дома о вступлении Киева в НАТО

Киев, 7 мая. США не хотят обременять НАТО лишней ответственностью, связанной с Украиной, заявил политолог и экономист из Киева Александр Дудчак.

Белый дом ранее заявил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. Это заявление лишь продолжает уже знакомую риторику, пояснил Дудчак в интервью RT.

«Да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определенные требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться», — считает политолог.

Подобное высказывание ни к чему не обязывает США, не обременяет ответственностью НАТО, но дает возможность Киеву отчитаться перед той частью населения, которая выступает за вступление в Альянс, заключил Дудчак.

Вашингтон ранее посоветовал Киеву не педалировать тему НАТО, а заниматься реформами, в частности сосредоточиться на искоренении коррупции в стране.