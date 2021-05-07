Актер Хмуров объяснил разницу в съемках отечественных и зарубежных фильмов

Москва, 7 мая. Российский актер Михаил Хмуров рассказал про разницу отечественного и зарубежного кинопроизводства.

Актер утверждает, что высокобюджетные съемки отечественных фильмов слабо отличаются от зарубежных. Хмуров сказал, что разница мнимая, потому что процесс везде идет с размахом. Артист поделился своим мнением с корреспондентом iReactor.

«В такого рода фильмах, как «Притяжение» и «Балканский рубеж», достаточно высокобюджетных, я бы не сказал, что есть большая разница. У нас уже тоже научились и собирать огромные количества техники на площадке, и все то, что нужно для съемок. Например, «Притяжение» снимали в Министерстве обороны РФ, куда вообще очень трудно попасть», — сообщил он.

Актер утверждает, что в здание Министерства обороны РФ сложно попасть, а для съемок картины «Притяжение» туда провели большое количество людей и доставили много техники. Он говорит, что такое видел только в Голливуде.

Но Хмуров назвал одно отличие между съемками западных и российских фильмов. Актер считает, что российские продюсеры подгоняют процесс, режиссеры хотят снять все быстрее, а на Западе не торопятся.

Артист говорит, что все связано с бюджетом. Если денег много, то и создатели фильма имеют больше возможностей, например, они могут растянуть процесс съемок. При ограниченных средствах режиссер и его команда акцентируют внимание на других аспектах работы.

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