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США стягиваю военную технику на восток Сирии — ЦПВС

Армия
США стягиваю военную технику на восток Сирии — ЦПВС
twitter.com  /  @mustefabali

, 7 мая. Возглавляемая США коалиция стала активнее перемещать военную технику на востоке Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

За последнюю неделю зафиксировано увеличение воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники США в сторону Дамаска. Присутствие здесь военных коалиции незаконно и противоречит нормам международного права.

«Сирия способна самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории. Присутствие воинских контингентов стран коалиции в стране является незаконным», – заявил контр-адмирал Александр Карпов.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой. По сей день продолжаются зачистки от боевиков. Российская сторона продолжает прилагать усилия к восстановлению мирной жизни в районе. Усложняют положение удушающие санкции США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Сирия сша политика
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