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Лена Миро эмоционально вступилась за «опозорившуюся» Саеву

Шоу-бизнес
Лена Миро эмоционально вступилась за «опозорившуюся» Саеву
instagram.com  /  @dina_saeva

Москва, 7 мая. Юные россияне не обязаны знать членов семьи Эдиты Пьехи и разбираться в «стихоплетстве» Анны Ахматовой, считает скандальный блогер Лена Миро.

Скандал разгорелся после интервью звезды TikTok Дины Саевой на шоу Ксении Собчак. Девушка, у которой в соцсети более 20 млн подписчиков, «провалила» тест на кругозор, который ей устроила телеведущая. Как выяснилось, блогер не знает, кто такие Стас и Эдита Пьеха, Игорь Крутой и Никита Михалков, а Чулпан Хаматову она назвала поэтессой из-за созвучия ее фамилии с Анной Ахматовой.

Пользователи жестко раскритиковали девушку, однако с мнением хейтеров не согласна Лена Миро.

«Люди, вы в себе? С фига ли 20-летняя девчонка должна знать членов семьи Пьеха? Что из себя представляет Стас, чтобы кто-то забивал его персоной себе голову? Ровным счетом ничего, не так ли?» — возмутилась блогер на своей странице в ЖЖ.

Также как и ее внук, Эдита Пьеха, по мнению Миро, не достойна того, чтобы ее биографией забивать себе голову. По ее мнению, люди готовы возвести в легенды любого, «лишь потому, что они настолько старые, что больше полувека мучают вас дурацкими песнями из ящика».

«Нормальные, в моем понимании, люди ящик давно не смотрят, а уж поколение Саевой его и не смотрело никогда. Эти ребята не знают мир без Интернета и без айфона. Отстаньте от них со своей «Песней 89», — подчеркнула Миро.

Блогер посетовала, что сама она принадлежит к поколению, голову которому забивали ненужными вещами из «ящика». Альтернативы в виде интернета тогда не было.

«А вот незнание Диной Сечина, Пьехи, Крутого — это никакой не позор и не невежество. Тыкать девчонку носом в эти фамилии и упрекать за то, что они ей ни о чем не говорят, — дебилизм чистой воды», — негодует Миро.

Оправдала она Саеву и в том, что девушка не знает стихов Ахматовой, путая ее с актрисой Чулпан Хаматовой. Как призналась блогер, сама она терпеть не может «стихоплетство в любом его проявлении, особенно — в проявлении Ахматовой».

«Незабываемых нет. Вот вы свой род неистово продолжаете, а ваши имена будут забыты и могилы заброшены, скорее всего, уже правнуками. Если не внуками. Так выглядит правда. Вы чего к девчонке прицепились? Ну, не хочет она захламлять голову именами, которые вам известны. Правильно делает. Имеет право», — резюмировала Миро.

Как сообщалось ранее, во время шоу Собчак спровоцировала ссору между Саевой и певцом Сергеем Лазаревым. На пресс-завтраке «Муз-ТВ» журналистка спросила, знает ли блогер хоть один хит Лазарева, но Саева засмущалась и промолчала. Девушка попросила артиста напеть одну из его песен, но спутала музыканта с рэпером Федуком. Певец упрекнул кумира молодежи в незнаниях.

собчак tiktok лена миро Дина Саева Саева
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