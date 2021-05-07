Сбербанк подвел итоги развития карт «Мир» в 2020 году

Москва, 7 мая. Российская национальная платежная система «Мир» продолжает развиваться. Карты принимают уже во многих странах мира.

Согласно данным Сбербанка, доля платежных карт в прошлом году выросла и по числу карт, и по объему операций с ними – до 30,6% и 24% соответственно. На конец 2020 года было выпущено примерно 95 млн карт «Мир».

Финансовый инструмент становится все более востребованным и удобным во многом благодаря реализации социальных, транспортных и других приложений. Карты «Мир» на сегодняшний день принимаются к оплате в Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, на Кипре, в Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии. Первые операции уже были проведены в Великобритании и Южной Корее.

Недавно стало известно, что в России вырос средний лимит по кредитным картам. Самые высокие средние лимиты зафиксированы в Москве, Московской области, Якутии, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО.