Big Russian Boss пришел на подкаст к Поперечному без очков и маски

Москва, 7 мая. Российский рэпер Big Russian Boss впервые показался в кадре без своего привычного образа.

«Большой русский босс» пришел на подкаст к блогеру Даниле Поперечному, где согласился «раздеться» и поговорить нормальным голосом. Увы, настоящего лица зрители все равно не увидели. Сначала оно было размыто, а потом на монтаже с помощью нейросетей заменили его на Гарика Харламова и Шерлока Холмса. Рэпера на самом деле зовут Игорь. Он извинился перед другими блогерами Эльдаром Джараховым и Сергеем Мезенцевым за отказ принять их приглашения. Поперечный обсудил с гостем машины, жизнь без образа и совместную жизнь со вторыми половинками.

«Босс» получил известность в Сети из-за своих треков о деньгах, доступных женщинах и жизни в Майами. Big Russian Boss всегда выходит к зрителям в весьма экстравагантном виде. У него есть много разноцветных шуб, корона, накладная борода и очки.

Недавно певица Настя Каменских в образе художницы Фриды Кало отметила День рождения в мексиканском стиле. Перед гостями певица предстала в полупрозрачном черном платье и с венком из цветов на голове.