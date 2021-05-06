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Ученые научились определять, кому грозит тяжелая форма COVID-19

  /   Обновлено: 07 мая 2021 00:09
Общество
Ученые научились определять, кому грозит тяжелая форма COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Цюрих, 6 мая. Ученые определили первый биомаркер, который может надежно предсказать, у каких пациентов разовьются тяжелые симптомы COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Цюрихского университета, большинство пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, болеют или совсем без симптомов, или переносят заболевание в легкой форме. Однако некоторые люди страдают серьезными опасными для жизни случаями COVID-19 и нуждаются в интенсивной медицинской помощи. Ученые изначально понимали, что для выявления и лечения этих пациентов на ранней стадии необходима своего рода «измерительная шкала» — прогностические биомаркеры, которые могут распознать тех, кто подвержен риску развития тяжелой формы COVID-19.

Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии при Цюрихском университете, работая с исследователями из Германии и Франции, открыла такой биомаркер — количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Эти клетки являются разновидностью белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.

Ученые научились определять, кому грозит тяжелая форма COVID-19
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

«Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови можно использовать для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности — даже в первый день пребывания пациента в больнице», — заявил Бехер.

Такой тест на биомаркеры позволит врачам в первые дни лечения решить, какие организационные и лечебные меры необходимо предпринять для пациентов с COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Глеб Глебов подчеркнул, что неправильное лечение COVID-19 страшнее, чем сам вирус, и перечислил наиболее распространенные ошибки в борьбе с заболеванием. Медик в первую очередь обращает внимание, что вирусная пневмония «по типу матового стекла» не лечится антибиотиками, особенно, назначенными без общего анализа крови.

Другой ошибкой врач назвал прием «Курантила» при коронавирусе. По словам Глебова, этот препарат, нередко назначаемый с первого дня, бесполезен при данном заболевании.

медицина швейцария коронавирус
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