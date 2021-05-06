ЦБ РФ выявил более 1,5 тыс. финансовых пирамид в 2020 году

Москва, 6 мая. Банк России установил восемь фактов манипулирования рынком на биржевых торгах в 2020 году, говорится в Годовом отчете ЦБ за 2020 год, размещенном на сайте регулятора.

Всего участникам торгов в прошлом году было направлено 49 предписаний. За год было аннулировано семь квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка и четыре лицензии участников финансового рынка.

Кроме того, за минувший год Банк России выявил 1549 субъектов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Уполномоченные органы по результатам рассмотрения обращений регулятора приняли 2340 мер воздействия в отношении таких субъектов.

Ранее Банк России скорректировал свой прогноз по структурному профициту ликвидности банков. Прогноз организации был повышен до 0,9-1,5 трлн рублей вместо 0,8-1,4 трлн рублей, как сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.