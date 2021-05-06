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Байкал и сказочная Сибирь: чешская журналистка рассказала о поездке в Россию

Общество
Байкал и сказочная Сибирь: чешская журналистка рассказала о поездке в Россию
pixabay.com  /  vendis_an

Москва, 6 мая. Чешская журналистка Йолана Седлачкова давно мечтала увидеть Байкал и перебраться с одного берега на другой. Однако ее впечатлило не только озеро, но и сама Сибирь.

Автор материала рассказывает, что с приходом морозов и снегопадами порой в Центральной Европе начинается хаос. Однако в Сибири именно при низкой температуре некоторые места становятся популярными у туристов. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Там просто другой мир, совершенно не похожий на все, что нам знакомо», — отметила журналистка.

Она добавила, что с наступлением морозов появляются ледовые дороги, которые также называются «зимниками». Идут они по поверхности замерзших озер и прочих водоемов. Эти пути есть и на Байкале.

«Чуть отъехав от берега, мы вышли из машины и с восхищением окинули взглядом хрупкую красоту под ногами. Переплетения трещин и пузырьки — удивительное зрелище», — поделилась впечатлениями Йолана.

Официальные тропы уже закончились, а потому журналистка вместе со своей командой перемещались по накатанным колеям. Ориентироваться помогали ветки, которые были воткнуты по обе стороны дороги. В итоге путешественники добрались до деревни Давша, находящейся на территории Баргузинского национального парка, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Деревня — как будто из русской сказки. Деревянные домишки были покрыты снежными шапками, а вокруг — только бесконечные леса и чистое озеро», — рассказала Седлачкова.

Спустя несколько часов туристы все же добрались до курорта Хакусы, который известен своими термальными источниками прямо на берегу Байкала. Затем они отправились на восток, чтобы посмотреть другую часть Сибири.

«С самыми низкими температурами мы столкнулись в деревне Томтор близ Оймякона. Градусник показывал «всего» минус 52 градуса. Но мы все равно в полной мере насладились атмосферой полюса холода», — написала Йолана.

Следующим и последним пунктом в путешествии чехов был Магадан, ставший «глотком цивилизации». Особенно туристов поразило Охотское море, которое в зимний сезон становится раем для рыбаков.

«Сибирь зимой — это потрясающие впечатления. Все мне там очень близко. Я чувствую себя там, как рыба в воде. Я люблю те края и большие расстояния, которые формируют характер людей и порождают невероятные истории», — подытожила журналистка.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало про Форосскую церковь в Крыму, которая привлекает многих паломников и просто туристов.

россия чехия сибирь путешествие байкал
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