Участники памятного автопробега Росгвардии прибыли в Осташков

Осташков, 6 мая. Участники IV автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» возложили цветы к мемориалу Советскому солдату во Ржеве.

Ежегодный памятный автопробег Росгвардии стартовал 5 мая в столице. За это время росгвардейцы уже проехали более 300 километров от Москвы до Осташкова Тверской области. Как напомнили в пресс-службе ведомства, здесь в октябре – ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжелые оборонительные бои, преграждая путь немецким войскам на Москву.

/ Пресс-служба Росгвардии

В четверг участники автопробега встретились с главой Осташковского района Алексеем Титовым и ветеранами. До 8 мая они будут заниматься восстановительными работами на месте захоронения воинов НКВД в Осташкове.

Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу Советскому солдату во Ржеве и посетили места боев в Тверской области, где почтили память воинов.

/ Пресс-служба Росгвардии

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