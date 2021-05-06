ЦБ сообщил о реструктуризации кредитов на сотни миллиардов рублей в 2020 году

Москва, 6 мая. Центробанк подготовил отчет за 2020 год, в котором рассказал об антикризисной поддержке граждан и бизнеса, документ опубликован на сайте Банка России.

Главным вызовом в прошлом году регулятор назвал защиту прав пострадавших от распространения коронавирусной инфекции потребителей финансовых услуг. К ним ЦБ отнес столкнувшихся с трудностями при выплате кредитов из-за болезни или потери работы граждан и испытавших сложности из-за введенных ограничений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Среди мер поддержки ЦБ отметил принятие закона о кредитных каникулах. Кроме того, регулятор рекомендовал кредиторам проводить реструктуризацию по собственным программам и вел мониторинг выполнения этих рекомендаций в течение года. На конец 2020 года банки реструктурировали 1,8 млн кредитных договоров россиян на сумму около 860 млрд рублей. У малого и среднего бизнеса реструктуризировано 94,8 тысячи займов на 853,5 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что по сравнению с 2019 годом, общее число жалоб и обращений к регулятору в прошлом году выросло на 12,7%.

Ранее Центробанк РФ подтвердил намерение повышать ключевую ставку по итогам первого квартала 2021 года. Регулятор ожидает, что восстановление спроса после пандемии будет происходить быстрее, чем предполагалось, а значит, инфляция может быть выше ранее ожидаемой.