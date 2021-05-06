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Новый порядок начисления социальной доплаты к пенсии утвердят в России

Экономика
Новый порядок начисления социальной доплаты к пенсии утвердят в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 мая. Пенсионный фонд РФ должен будет индивидуально уведомить каждого россиянина в случае назначения федеральной социальной доплаты к пенсии. Такой порядок разработал Минтруд.

Подобные доплаты обычно получают люди, пенсии которых не дотягивают до регионального прожиточного минимума пенсионера. В Минтруде уточнили, что масштабный законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме ко второму чтению. Документ призван максимально упростить процесс назначения и выплаты пенсий.

Сегодня россияне с невысокой пенсией должны сами подать заявление в ПФР для назначения доплаты к ней. Однако у фонда есть все возможности самостоятельно производить такие доплаты, не требуя с людей письменных заявлений, передает «РГ». Поэтому Минтруд предлагает автоматизировать этот процесс.

Согласно предложенным поправкам, ПФР будет уведомлять получателя пенсии об установлении выплаты. В свою очередь пенсионер обязан будет сообщить в фонд, если найдет работу.

Как сообщал ранее ФАН, в мае часть пенсионеров получит единовременную выплату. По традиции к Дню Победы все ветераны Великой Отечественной войны — участники и инвалиды — получат единовременную федеральную выплату, которая в этом году составит 10 тыс. рублей.

Кроме того, ветеранам назначат и региональные выплаты, которые, в зависимости от субъекта РФ, составят от 10 до 25 тыс. рублей. Эти деньги получат ветераны и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, другие категории граждан.

пенсии минтруд законодательство пфр выплаты
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