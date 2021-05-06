Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT

Вашингтон, 6 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном отключении России от SWIFT.

Блинкен посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи состоялся брифинг с представителями СМИ.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское правительство ведет подготовку к возможному отключению России от международной платежной системы SWIFT. Вероятность данного стечения обстоятельств расценивается как гипотетическая.

Накануне директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как американские дипломаты пытаются спасти репутацию президента США Джозефа Байдена. По его словам, Блинкен оправдывается перед европейскими союзниками за высказывания главы Белого дома.