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Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT

  /   Обновлено: 06 мая 2021 22:57
Политика
Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Вашингтон, 6 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном отключении России от SWIFT.

Блинкен посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи состоялся брифинг с представителями СМИ.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское правительство ведет подготовку к возможному отключению России от международной платежной системы SWIFT. Вероятность данного стечения обстоятельств расценивается как гипотетическая.

Накануне директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как американские дипломаты пытаются спасти репутацию президента США Джозефа Байдена. По его словам, Блинкен оправдывается перед европейскими союзниками за высказывания главы Белого дома.

сша swift блинкен
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