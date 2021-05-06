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Рэпер Ганвест проглотил живую рыбку

Шоу-бизнес
Рэпер Ганвест проглотил живую рыбку
Pr Scr youtube.com  /  Чикен Карри

Москва, 6 мая. Рэпер Руслан Гоминов, более известный под псевдонимом Ганвест, не испугался безумных заданий Игоря Макарова в шоу Comment Out.

На этот раз гостями одного из самых скандальных шоу стали телеведущая Лера Кудрявцева и казахский рэпер. После того как Лера согласилась оставить язвительный комментарий под фото в Instagram своего друга актера Александра Олешко, музыканту пришлось согласиться на «наказание», чтобы сравнять счет.

На стол поставили большую пивную кружку с водой, в которой плавала гуппи. По условиям задания, Ганвесту нужно было выпить воду вместе с рыбкой. Было еще и дополнительное условие: если музыкант вытошнит несчастную гуппи обратно — ему дадут еще один бал. К счастью для зрителей, этого не произошло.

Ганвест долго сомневался, что сможет опрокинуть кружку воды с живой рыбой. Музыкант переживал, что гуппи «попадет в легкие», а также не будет ли каких последствий для желудка, ведь у него панкреатит.

В итоге он все же опрокинул стакан и проглотил гуппешку под аплодисменты зрителей.

Ранее в шоу Кудрявцева пожаловалась Маркони на редкие комплименты от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Ведущий сделал комплимент гостье, поинтересовавшись, часто ли она слышит в свой адрес, что она очень сексуальная женщина. Кудрявцева удивила собравшихся заявлением, что муж редко балует ее подобными комплиментами.

К слову, отказ писать гадости в комментариях своим коллегам стоил ей круглой суммы: ей пришлось сделать покупку на сайте магазина ФСИН на 100 тысяч рублей.

кудрявцева comment out ганвест
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